Узбекистан сделал резкое заявление из-за нападения на граждан страны в России

После нападения на граждан Узбекистана во Владивостоке МИД республики выразил протест. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на генерального консула страны Юсупа Кабулжанова.

Поводом для заявления узбекского МИД стала публикация видеороликов, где снято нападение молодых людей в масках на граждан Узбекистана, уточняет издание.

Узбекский дипломат сообщил, что ноты о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу направлены в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края.

Ранее стало известно, что суде в Туле оштрафовал мигранта из Узбекистана за попытку дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Инцидент произошел во время проверки соблюдения миграционного законодательства сотрудниками полиции.

