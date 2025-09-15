Владимир Зеленский заявил о «победе» в противостоянии с Россией, но факты говорят об обратном, заявил в соцсети Х журналист Чей Боуз.

Ранее украинский лидер сделал ряд заявлений о положении на фронте. Он заметил, в частности, что если Россия не смогла до сих пор взять под контроль всю Украину, то уже «проиграла».

«Зеленский вчера вечером: «Россия проигрывает войну». Но сегодня Украина меньше, чем была и вчера, и позавчера, и позапозавчера», — отметил журналист.

Боуз напомнил, что в 2022-2025 годах «1,7 миллиона украинцев погибли или были искалечены».

В Минобороны РФ в понедельник, 15 сентября, сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области.