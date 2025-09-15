Раскрыто, кто может организовать новое восстание на Украине

Историк и политолог Владимир Скачко считает, что организовать новый майдан на Украине могут несколько олигархов, договорившись между собой. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, нужно честно признать, что европейцы и американцы против конфликта выступать не будут.

Инициаторами майдана, по мнению собеседника издания, должны стать какие-то мощные политические или общественные организации, которых пока просто нет: желания олигархи с деньгами, армиями и автобусами пока не проявляют.

Восстание против действующей украинской власти на данный момент возможно только теоретически, добавил Скачко.

Он также отметил, что этот вариант станет жизнеспособным, если появятся силы, готовые вложить средства в его организацию.