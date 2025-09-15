Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона в сентябре снизился до исторически низкого уровня. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP).

© Газета.Ru

Лишь 19% опрошенных довольны деятельностью французского лидера — это на 5% меньше, чем в августе, передает источник. Согласно данным института IFOP, такие показатели стали «абсолютным антирекордом» за весь период проведения исследований. В целом, 81% участников опроса выразили негативное мнение о работе Макрона. Среди них 50% — полностью разочарованы действиями президента, а еще 31% — в целом недовольны.

Как отмечает газета, значительный рост недовольства французов своим президентом зафиксирован среди представителей малого бизнеса и граждан старше 65 лет. Издание делает вывод о растущем разочаровании в руководстве страны среди разных слоев общества.

Президент Франции, по мнению главы французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, одержим российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил лидер «Патриотов» 14 сентября, выступая в городе Аррас. В качестве аргумента Филиппо привел «статистику» тем, обсуджаемых Макроном: «Он говорит об этом [Путине] утром, днем и вечером». Примечательно, что слушали подняли на смех аргументацию этого заявления политика.