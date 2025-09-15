Раскрыты детали вызова посла РФ в МИД Британии на фоне ЧП с дронами

МИД Соединенного Королевства не смог предоставить послу России в Лондоне Андрею Келину доказательства причастности российских военных к запуску БПЛА в Польшу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии РФ.

В посольстве заметили, что в понедельник, 15 сентября, посол был приглашен в Форин оффис, где ему был заявлен формальный протест в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве Польши.

«Поинтересовались у британцев наличием каких-либо доказательств того, что беспилотники запущены российскими военными. Их не оказалось», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе визита в МИД российский посол попросил разъяснить, как британская сторона «представляет себе мотивы или причины направления беспилотников в сторону Польши».

«Очевидно, что Россия в этом не могла быть заинтересована», — отметили в дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что у Москвы нет заинтересованности в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или НАТО.

Названа причина запуска дронов по Польше и Румынии со стороны Зеленского

По их словам, в дальнейшем «раздувании милитаристской антироссийской истерии» заинтересован Киев и его спонсоры, которые не раз уже осуществляли провокации с этой целью.