В Раде сделали неожиданное заявление об окончании конфликта
Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, тема завершения конфликта поднимается на политических площадках с самого его начала. Вместе с тем, противостояние продолжается и, по мнению военных экспертов, возможно и его дальнейшее географическое расширение.
«Сейчас, когда очевидно, что [конфликт] идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении», — отметил Вениславский.
Депутат заметил, что на возможное окончание конфликта указывает желание главы США Дональда Трампа провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
На фоне сложившейся ситуации, пояснил парламентарий, «появляются политические действия разных политических сил».
Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что даже консультации рабочего уровня между российской и украинской стороной сейчас поставлены на паузу.