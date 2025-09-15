В Раде сделали неожиданное заявление об окончании конфликта

Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, тема завершения конфликта поднимается на политических площадках с самого его начала. Вместе с тем, противостояние продолжается и, по мнению военных экспертов, возможно и его дальнейшее географическое расширение.

«Сейчас, когда очевидно, что [конфликт] идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении», — отметил Вениславский.

Депутат заметил, что на возможное окончание конфликта указывает желание главы США Дональда Трампа провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Симоньян рассказала о знаке победы в СВО

На фоне сложившейся ситуации, пояснил парламентарий, «появляются политические действия разных политических сил».

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что даже консультации рабочего уровня между российской и украинской стороной сейчас поставлены на паузу.