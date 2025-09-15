Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

МИД Китая обратился к россиянам

© venemama/iStock.com

Китайские власти приглашают граждан РФ воспользоваться благоприятной возможностью и посетить Поднебесную в связи со вступлением в силу безвизового режима в отношении россиян. Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

"Китай уделяет большое внимание гуманитарным обменам с Россией. Приглашаем российских друзей воспользоваться безвизовой политикой и приехать в КНР, прогуляться и осмотреть нашу страну", - прокомментировало китайское внешнеполитическое ведомство в ответ на вопрос ТАСС, что ожидает Пекин от введения указанных мер.

С Пугачевой требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей

С певицы Аллы Пугачевой потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей. Причина — интервью, где она положительно отзывалась о Джохаре Дудаеве, лидере самопровозглашенной Ичкерии, сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, иск в суд против певицы подал адвокат Александр Трещев. Он считает, что высказывания Пугачевой о Дудаеве, которого она назвала «порядочным человеком», и другие критические замечания в адрес властей РФ нанесли оскорбление не только ему, но и другим ветеранам боевых действий. В последнем интервью певица принесла извинения за то, что ей не удалось ничего сделать для спасения жизни Дудаева.

Болгария направила послу России письменный демарш

© Global look

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла России Элеонору Митрофанову в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Об этом говорится в сообщении на сайте болгарского МИД.

«Послу Митрофановой [был передан] письменный демарш, в котором Республика Болгария самым категорическим образом осуждает преднамеренное нарушение воздушного пространства Польши и выражает полную солидарность со своим союзником и партнером», — говорится в тексте.

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным лицом к лицу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы положить конец конфликту. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на корреспондента CNN Фарида Закарию.

«Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лиц [друг друга]», — сказал Зеленский.

Кремль оценил призывы к незамедлительной встрече Путина и Зеленского

Призывы к немедленной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским направлены на эмоции. Так заявления о необходимости срочно организовать встречу оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что смысла от скорой встречи без должной подготовки не будет.

СК показал кадры штурма дома обвиняемого во взяточничестве генерала МВД

© СК РФ

Следственный комитет (СК) России опубликовал в Telegram-канале кадры задержания экс-замначальника тыла внутренних войск генерал-лейтенанта Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки.

Следствие изъяло у Панова более 21 млн рублей и установило наличие более 40 объектов недвижимости, оформленных на него и членов его семьи.

Названы последствия для ЕС из-за отказа от российского газа

Отказ европейских стран от российского газа привел к утрате Европой экономического веса в мире. Об этом пишет Strategic Culture (SC).

Авторы публикации пишут, что Европа отошла не только от «политической рациональности, но и от дешевого российского газа», тем самым «фактически поставила под угрозу любые перспективы промышленного восстановления и экономической устойчивости».

В Москве сразу в двух парках обнаружили тела с ножевыми ранениями

В Москве за ночь и утро в двух разных парках обнаружили два тела с ножевыми ранениями. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Первое тело было найдено в Филёвском парке. Предположительно, мужчину ударили ножом в шею, после чего он скончался. Подозреваемый был задержан, он полностью признал свою вину.

Этот случай также подтвердили в пресс-службе московской прокуратуры. Следственный комитет обратился с ходатайством о его аресте.

В России предупредили НАТО о шаге к третьей мировой войне

Введение бесполетной зоны над Украиной силами НАТО станет прямым шагом к третьей мировой войне, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Само подобное предложение, озвученное министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским — это эскалация напряженности, говорящая о том, что страны НАТО вынашивают агрессивные планы против нашего государства под видом защиты Украины», — сказал Швыткин.

В России закрылись магазины популярного французского бренда

Большинство магазинов французского бренда Etam на территории России закрылись. Об этом сообщил ТАСС президент Magic Group, создатель Slava concept, вице-президент Союза Торговых центров (СТЦ) Александр Перемятов.

По его словам, в последний годы у бренда были очень плохие финансовые показатели. Компания продолжала генерировать убытки на фоне продолжающегося потребительского кризиса в России. Эти причины никак не связаны с геополитическими событиями, подчеркнул Перемятов.

