Миддлтон отправила тайное послание Меган Маркл принцу Гарри

Принц Гарри впервые за полтора года встретился с отцом. Король Карл III принял сына в своей резиденции, беседа длилась 55 минут. Герцог Сассекский надеется, что теперь он сможет наладить отношения и с другими членами семьи.

Вот только в Лондоне настроены не столь оптимистично. Эксперты Daily Express рассмотрели в недавнем выходе Кейт Миддлтон в свет тайное послание принцу Гарри и его жене Меган Маркл.

Кэтрин отправилась с личным визитом на шелковые фабрики Садбери в Саффолке и в школу в Кенте. Для мероприятий принцесса Уэльская выбрала образ, который подтвердил ее преданность "королю и стране". По словам модного директора Лоры Крейг, наряд Миддлтон был сделан в духе Гарри и Меган.