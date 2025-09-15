Если бы Россия побеждала в конфликте на Украине, то российские войска были бы уже в Киеве и Одессе, а украинское правительство сменилось. Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в ходе выступления на YouTube-канале фонда украинского олигарха Виктора Пинчука.

По мнению американского представителя, российская сторона якобы терпит поражение в украинском конфликте.

«Россия фактически проигрывает эту войну... Потери колоссальные, они отправляют на фронт танки из музеев», — рассказал Келлог в ходе дискуссии, отметив медленный темп продвижения российских военных в ходе боевых действий.

Ранее Келлог заявил, что Россия идет на эскалацию конфликта на Украине. Так он прокомментировал недавние удары российских войск по территории республики.

Симоньян рассказала о знаке победы в СВО

По данным украинских властей, Вооруженные силы России в ночь на 7 сентября выпустили по территории республики рекордное количество дронов и ракет — более 800. В результате этой атаки пострадало здание кабмина в Киеве — там начался пожар, площадь которого составила более 1000 квадратных метров.