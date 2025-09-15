Трамп заявил, что в пятницу переговорит с Си Цзиньпином
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу.
Президент США сообщил в соцсети Truth Social, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином прошли успешно, и что он в пятницу поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Большая торговая встреча в Европе между США и Китаем прошла очень успешно! Она скоро завершится.., - написал он. - В пятницу я проведу переговоры с председателем Си».