Трамп заявил, что в пятницу переговорит с Си Цзиньпином

Президент США сообщил в соцсети Truth Social, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином прошли успешно, и что он в пятницу поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином.