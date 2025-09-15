Испытание для королевской семьи: Карл III готовится встречать Трампа

Лондон готовится к визиту президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании, которые прибудут в британскую столицу вечером 16 сентября. Они пробудут в городе три дня, что станет испытанием для королевской семьи, пишет издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

По словам сотрудника дворца, с котором пообщалось издание, Карл не любит участвовать в светских беседах. Как уточнил источник, «Камилла не тяготеет к гламурному стилю, как Мелания, она хозяйка поместья, а не модница».

«В принципе это не самая удачная комбинация, ведь Трампу нужно, чтобы его обхаживали. А Карл этого не может», — подчеркнул собеседник.

В этой связи, как сообщается, король делает ставку на дипломатическое обаяние принцессы Кейт. Подчеркивается, что программа тщательно продумана до мелочей, чтобы минимизировать риски возникновения неблагоприятных, неловких или неудобных ситуаций.

Над беспрецедентным визитом Трампом в Британию навис скандал

Кейт и принц Уильям встретят президента США и первую леди у Виндзорского замка. Они проведут гостей к королю и королеве, где состоится церемония на открытом воздухе. Затем будет поездка в карете, военный парад и обед за королевским столом. Трамп и Мелания посетят выставку Royal Collection и могилу Елизаветы II. 17 сентября состоится банкет с речами Карла и Трампа. В четверг королевская семья проводит гостей, а Трамп встретится с премьер-министром и представителями правительства и бизнеса. Мелания посетит Королевскую библиотеку, школы и благотворительные проекты.

* издание признано Минюстом РФ иностранным агентом