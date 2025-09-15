Мелании Трамп посоветовали избегать нескольких вещей на встрече с Карлом III

Доцент кафедры маркетинга и мерчандайзинга в сфере моды, профессор Дэвид Лоранжер посоветовал жене американского лидера Дональда Трампа Мелании Трамп избегать нескольких вещей на встрече с королевской семьей, которая должна состояться на этой неделе.

Он призвал Трамп придерживаться определенного дресс-кода.

— Во время государственного визита, как правило, это оплошность — надевать что-то, что может конкурировать с вашим хозяином. Другими словами, если бы она попыталась нагрузиться драгоценностями (например, тиарой), чтобы конкурировать с королевской семьей, это можно было бы считать дурным тоном, — подчеркнул Лоранжер.

Эксперт также обратил внимание на то, что одежда Мелании Трамп может быть неправильно истолкована с точки зрения посыла, особенно «из-за возросшей напряженности, связанной с относительно антагонистической позицией США по отношению к Великобритании в последние месяцы», передает Daily Mail.

Ранее герцог Сассекский принц Гарри после встречи с отцом, королем Великобритании Карлом III, рассказал, что тот чувствует себя хорошо. При этом сын провел с больным раком родителем чуть менее часа.

По данным журналистов, о свидании родственников не было известно заранее — встречу внесли в расписание монарха за несколько часов до того, как она прошла. Принц Гарри также не знал о том, что отец согласится его принять.