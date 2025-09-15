СМИ рассказали о страшной судьбе беженок из Украины

Женщины и дети, бежавшие в Нидерланды от военных действий на Украине, все чаще становятся жертвами сексуального насилия. Об этом со ссылкой на данные организации «Опора» сообщает газета Telegraaf.

© Hannes P. Albert/dpa/TACC

В организации отметили, что получили 30 сообщений о сексуальном насилии над украинками, а в девяти случаях жертвами стали дети. Так, в начале этого лета полиция провела обыск в доме в городе Масслёйс и обнаружила трех украинских детей, которых пытались склонить к сексуальным услугам.

А в 2024 года девушка с Украины была изнасилована в своей комнате в центре для беженцев, она месяц скрывала свою историю, после чего записала видео и опубликовала его в соцсетях с просьбой о помощи.

При этом Ассоциация муниципалитетов Нидерландов (VNG) назвала ситуацию с центрами по приему беженцев в Нидерландах «критической». По ее данным, в них проживает почти 100 000 граждан Украины и, несмотря на то, что центры переполнены около 300 украинских беженцев по-прежнему прибывают в страну каждую неделю.

В VNG призвали правительство изучить возможность ужесточения условий предоставления убежища.

Ранее польские СМИ отмечали, что после начала российской спецоперации с Украины в Польшу хлынул поток беженцев, а также резко выросло количество преступлений, в том числе контрабанды оружия, транспортных средств и наркотиков.

А в ООН в 2024 году заявили о демографическом кризисе на Украине, так как население страны сократилось примерно на 10 млн человек, а уровень рождаемости являлся одним из самых низких в мире. Также на Украине насчитывалось на тот момент 3,6 миллиона внутренних беженцев и люди продолжали покидать свои дома.