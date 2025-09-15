«Ходячий мертвец»: Стармеру прочат скорую отставку

Старший репортер британского таблоида The Sun Дэвид Вудинг считает, что премьерство Кира Стармера находится «на аппарате искусственного дыхания». По мнению Вудинга, даже сам Стармер «в глубине души» понимает, что не сможет повести Лейбористскую партию на следующие всеобщие выборы, и вопрос заключается лишь в том, когда именно он уйдет.

В понедельник, 15 сентября, президент США Дональд Трамп прибудет в Британию с трехдневным государственным визитом, который, по мнению Вудинга, может стать решающим или катастрофическим моментом для британского премьера. После встречи с Трампом Стармер отправится на конференцию лейбористов, где ему предстоит произнести «главную речь в своей жизни», чтобы выжить в гонке за пост лидера партии.

Через несколько недель правительство Стармера будет вынуждено объявить предрождественское повышение налогов, чтобы заполнить «черную дыру» в размере 40 миллиардов фунтов стерлингов в финансах страны. Даже если Стармер переживет всё это, самый опасный момент для него наступит в мае, когда лейбористы будут готовиться к серьезным поражениям на местных и шотландских выборах, считает автор статьи.

Всё это происходит на фоне серьезных проблем - стагнации экономики, дорогостоящего рывка к нулевым выбросам и акций против миграционной политики. Над Даунинг-стрит повисла атмосфера обреченности после «адской недели», в ходе которой Стармер потерял двух крупных деятелей Лейбористской партии - заместителя лидера партии Анджелу Рейнер (отставка из-за недоплаты налогов при покупке квартиры) и посла в Вашингтоне Питера Мандельсона (из-за связей с Джеффри Эпштейном) - всего через несколько часов после того, как публично выступил в их защиту.

Стармер прокомментировал массовую демонстрацию в центре Лондона

Среди младших министров, уволенных по телефону в ходе поспешных кадровых перестановок на прошлой неделе, зреет негодование. Прошлая неделя должна была ознаменовать «перезагрузку» правительства, подводящую черту под всеми предыдущими неудачами. Но как только Стармер потерял двух ведущих игроков, были опубликованы мрачные цифры, показывающие проблемы британской экономики.

«Сэр Кир так часто нажимал кнопку перезагрузки, что у него, должно быть, появились волдыри на пальцах», - отметил Вудинг.

Один из ветеранов Лейбористской партии, бывший министр в разговоре с The Sun назвал Стармера «ходячим мертвецом». По мнению однопартийцев премьера Британии, он не имеет глубоких убеждений и большого видения.