Офис Зеленского заподозрили в накрутке реакций на публикациях в соцсетях

Офис президента Украины Владимира Зеленского может использовать накрутку реакций на публикациях в социальных сетях с помощью ботов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Некоторые посты офиса президента Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) залайканы пользователями с азиатскими именами, возможно, ботами», — говорится в публикации издания.

Отмечается, что подобное прослеживается на многих постах офиса Зеленского в социальных сетях. При этом «Страна.ua» обратила внимание на то, что вечерние видеобращения Зеленского собирают лайки исключительно пользователей с Украины.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Владимиру Зеленскому реформировать его офис благодаря включению туда большего числа сотрудников с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветеранов боевых действий. По мнению Ермака, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы «обладают нужными личностными качествами».

Ранее опрос показал резкое снижение доверия украинцев к Зеленскому.