Зеленский обратился с призывом к Трампу

Киев ждет от президента США Дональда Трампа «четкой позиции» по санкциям против России и гарантиям безопасности Украины.

Об этом в интервью Sky News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа занять «четкую позицию» по пакету санкций для России и гарантиям безопасности для Украины», — говорится в сообщении телеканала.

По словам украинского лидера, единственный способ прекратить боевые действия — это предоставить четкие гарантии безопасности Киеву. В этой связи Трамп должен «проявить смелость».

«Нам нужна четкая позиция президента Трампа», — подчеркнул он.

15 сентября Трамп во время общения с прессой в Белом доме выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент информации о саммите Россия-США-Украина нет.