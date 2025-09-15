СПЧ ООН созывает экстренную сессию после ударов Израиля по Катару
Совет по правам человека (СПЧ) ООН, как следует из специального заявления, проведёт срочную сессию после ударов Израиля по Катару.
Срочные дебаты созываются в ответ на два официальных запроса, поданных Пакистаном от имени стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Кувейтом, действующим от имени Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В минувший вторник Израиль нанес удары по зданию в жилом районе в центре Дохи. В этот момент там находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение Вашингтона о прекращении огня в Газе. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата. Ранены несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц. Между тем, согласно заявлению ХАМАС, в результате израильских ударов в столице Катара погибли 6 человек, включая сына главы движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
В МИД РФ действия Израиля расценили как нарушение международного права и призвали все стороны воздержаться от эскалации.