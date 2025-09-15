Обзор иноСМИ: угрозы Трампа НАТО и ужасающие предсказания Ванги

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© CHRISTOPH SOEDER/EPA/TACC

«Трамп угрожает санкциями НАТО, а не России»

Президент США Дональд Трамп вновь объявил о планах ввести серьезные санкции против России. На этот раз, вместо прежних угроз, которые так и не были реализованы, говорится о новых условиях. Испытав терпение союзников и нажав капслок, Трамп написал, что готов ввести санкции против Москвы, когда все страны НАТО «согласятся, начнут делать то же самое и ПЕРЕСТАНУТ ПОКУПАТЬ НЕФТЬ У РОССИИ», рассказала Бетани Эллиотт в своей статье для UnHerd. Какова стратегия Трампа? Может показаться, что он сменил тон, но в заявлении прослеживаются «безошибочно знакомые ноты». И видна его «одержимость тем, что США не должны единолично нести основную ответственность в НАТО».

Неизменный мастер переговоров, Трамп также в полной мере демонстрирует свой коммерческий инстинкт. ЕС обязался отказаться от российской нефти к 2028 году, и Белый дом хочет ускорить этот процесс за счет увеличения закупок у США. Еще одна горячая тема - ядерная энергетика: США призывают Европу переключиться с российских ресурсов на американские. Венгрия и Словакия объясняют продолжающийся импорт российских энергоносителей отсутствием альтернатив и вряд ли поставят под угрозу свои «теплые отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным. Это дает Трампу идеальный повод откладывать введение санкций против Кремля, перекладывая вину на других. Примечательно также, что заявление Трампа было сосредоточено на НАТО, а не на Европе. Турция, член альянса, с 2023 года является третьим по величине покупателем российской нефти после Китая и Индии. На самом деле Трамп затягивает время, рассматривая Украину лишь как один из фронтов в настоящей битве с Китаем, заключила автор статьи.

«Сосуществовать? Невозможно»: на японского блогера напали подростки во Франции

Японский блогер стал жертвой расистских насмешек и подвергся нападкам со стороны «банды подростков», когда вел прямой эфир в Сент-Уэне (северный пригород Парижа), сообщает правый французский журнал Boulevard Voltaire. Хиномару Ники, привыкший снимать свои путешествия в прямом эфире, был затравлен группой школьников 12-14 лет, которые решили поиздеваться над его внешностью и происхождением. Подростки имитировали акцент блогера и смеялись над формой его глаз. Можно было бы сказать, что это вульгарная шутка невоспитанных детей, если бы подростки не преследовали японца несколько сотен метров, хватая его за плечи, показывая средние пальцы и бросая в него бутылки, отмечается в статье.

Опешив, блогер не сразу понял, что происходит. Только посмотрев видео позже, он осознал, что стал жертвой унизительного расистского инцидента. К счастью, обошлось без физических последствий для Ники, но имидж Франции, безусловно, пострадал, считает автор статьи. Он отметил, что с мая как минимум четыре иностранных блогера подверглись нападениям при схожих, порой более жестоких, обстоятельствах. Блогер из Южной Кореи получила пощечину в Тулузе и стала жертвой расистских и сексистских оскорблений. Затем туристка из Гонконга столкнулась с угрозами изнасилования и убийства в Ницце. Автор Boulevard Voltaire отметил, что у всех обидчиков был один и тот же профиль - «африканцы или североафриканцы, агрессивность которых противоречит образу гармоничной мультикультурной модели». Хиномару Ники заявил, что с такими агрессорами «невозможно сосуществовать». Блогер показал своим подписчикам Францию, где «повседневное насилие демонстрируется без стыда», заключил автор статьи.

«Как новые Abrams Польши помогут Украине?»

Польская армия получила новую партию из 38 основных американских боевых танков Abrams. Military Watch Magazine пишет, что Польша становится крупнейшим иностранным оператором Abrams. Эта партия была заказана в рамках заключенного в апреле 2022 года контракта общей стоимостью в 4,8 миллиарда долларов. Контракт последовал за предыдущим заказом сотни менее мощных подержанных танков (были поставлены в 2024-м). Танки из новой партии имеют более толстую лобовую броню корпуса, их проще обслуживать, они могут похвастаться повышенной мощностью генерации и распределения энергии. Также они совместимы с новым противотанковым снарядом M829A4.

Быстрые закупки танков Abrams и параллельные закупки еще большего количества южнокорейских танков K2 позволили польской армии снять с вооружения старые немецкие Leopard 2 и советские T-72. Эти танки были массово поставлены на Украину. По оценкам, количество поставленных ВСУ польских T-72 приближается к 350. В результате эти танки быстро стали основой украинского парка. Хотя США также поставляли Abrams Украине, их эксплуатационные характеристики получили низкие оценки от украинских экипажей. Танкисты жаловались на технические проблемы, включая уязвимость электронных компонентов и в целом уязвимость в бою. Abrams понесли тяжелые потери, в том числе от беспилотников, противотанковых ракет и орудий танков T-72. Сообщалось, что к июню 2025 года ВСУ потеряли 87 процентов своих Abrams.

«Болезненный период» для Турции

США приостанавливают гонку «великих держав», пишет автор турецкой газеты Sabah Беркан Тутар. Американские СМИ сообщили о реализации Трампом новой стратегии, в которой внутренняя безопасность будет поставлена ​​на первое место, а борьба с Китаем отойдет на второй план. Не имея возможности противостоять России и Китаю, США вновь сменят курс, заявил автор статьи. По мнению Тутара, американцы продолжат преследовать своих союзников на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азиатско -Тихоокеанском регионе. Примечательно, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка совпало с напряженным периодом 24-й годовщины терактов 11 сентября. Нападение на Кирка, фанатичного сторонника Трампа, также будет использовано в качестве оправдания новой стратегии, считает Тутар.

В некотором смысле «война с террором» переносится на территорию США, подчеркнул автор. Пентагон теперь разворачивает войска в крупных городах США, а не в зарубежных странах. Поляризация углубляется. Идеологические конфликты, а также социально-экономическая и культурная война будут обостряться. В то же время в новой Стратегии национальной безопасности США Ближний Восток превращается в полигон для центрального командования армий Америки и Израиля. Израильское нападение на Доху - воплощение этой новой концепции, подчеркнул Тутар. Сокрушительные потрясения, нанесённые новой доктриной США европейским союзникам и странам Персидского залива, в ближайшее время усилятся, предупредил автор статьи. По его мнению, Турция и другие страны региона вступают в «болезненный период». Чтобы помешать новым хаотичным планам Запада, Турции стоит «максимально укрепить как внутренний, так и внешний фронт».

«Ужасающие предсказания Ванги и Нострадамуса на 2025 год»

Британский таблоид Mirror пишет, что в течение ближайших месяцев могут сбыться «ужасающие пророчества» болгарской предсказательницы Ванги и французского астролога XVI века Нострадамуса. Газета заявила, что и Ванга, и Нострадамус сделали схожие предсказания на 2025 год, которые - «в зависимости от уровня вашего скептицизма» - могут стать реальностью «прямо на глазах». Ванга якобы предсказывала, что в 2025 году в Европе разразится война, которая ознаменует начало «катастрофы человечества». Говорят, она также предсказала, что Россия «не только выживет, но и будет господствовать в мире».

По версии Mirror, намекать на большую войну в Европе могут залетевшие в Польшу беспилотники. Газета отметила, что Нострадамус также предсказывал опустошительные конфликты в 2025 году, особенно для Англии. Он якобы писал о «возвращении великой эпидемии прошлого» и о «смертоносном враге».