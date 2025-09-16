Зеленский рассказал о главной ошибке Трампа на встрече с Путиным на Аляске

Президенту США Дональду Трампу нужно было проводить трехстороннюю встречу на Аляске с участием Украины, такой подход был бы более результативен для решения украинского конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает УНИАН.

Как сообщается, по словам Зеленского, если бы это была трехсторонняя встреча, с участием Украины, «мы бы добились какого-то результата».

Зеленский также добавил, что встреча на Аляске «деизолировала» Россию и открыла «двери для других саммитов и форматов».

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске, в Анкоридже, и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.