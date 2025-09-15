Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам

Ряд более воинственно настроенных стран Евросоюза, как сообщает портал Euractiv, продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию объединения.

Ранее портал, ссылаясь на двух дипломатов, сообщал, что 19-й пакет санкций ЕС против РФ может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.

Некоторые из «более воинственно настроенных стран», по данным портала, выдвинули и продвигают идею полного запрета на въезд россиян. Данная мера требует квалифицированного большинства голосов.

Большая часть стран Евросоюза, граничащих с Россией, уже серьезно ужесточили выдачу виз. Однако некоторые из стран-членов – Венгрия, Италия, Испания, Греция, Франция – «относительно свободно» выдают визы россиянам, так как рассчитывают на них в турсезон.