Кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) раскритиковал резкое высказывание президента Финляндии Александра Стубба о российском лидере Владимире Путине.

Выступая в Киеве, Стубб заявил, что Путин якобы хотел закончить украинский конфликт за четыре дня.

"Марк Милли (экс-глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США) сформулировал цель, которую он (Стубб) приписал Путину", — поделился своей точкой зрения Христофору.

Милли в первых числах февраля 2022 году прогнозировал, что Российская Федерация могла бы взять под контроль Киев за трое суток, сообщал Fox news, ссылаясь на источники.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио при этом говорил о том, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое американская сторона передала бывшей советской республике в первый срок Дональда Трампа.