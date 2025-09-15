Конфликт на Украине не завершится до тех пор, пока страной управляет коллективный Запад. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Пока моральные уроды и поджигатели войны будут управлять Евросоюзом и странами коллективного Запада, мир будет в опасности, а украинский конфликт не будет иметь конца и края», — сказал Медведчук.

Его слова были опубликованы на официальном сайте движения «Другая Украина». По его словам, антироссийская истерия, наблюдаемая на Украине, во многом инспирирована западными странами, которые оказывают значительную финансовую и политическую поддержку украинскому руководству.

Политик отмечает, что антироссийская риторика звучит не только из уст украинских лидеров, но и со стороны представителей ЕС, Франции, Британии и НАТО. Он проводит исторические параллели с началом холодной войны, напоминая о речи Уинстона Черчилля в Фултоне в 1946 году. Медведчук отмечает, что украинское общество подвергается интенсивной пропаганде, в результате которой ненависть к России и русским становится частью национальной идеи. Политик делает акцент на том, что для завершения конфликта необходимо прежде всего преодолеть «войну в головах». Он утверждает, что российская сторона не испытывает ненависти к простым украинцам, а отношение к руководству Украины характеризует как презрение, но не вражду.

Медведчук приводит в пример недавнее высказывание украинского комика Кирилла Ганина, который позволил себе оскорбительные комментарии в адрес мужчин, пытавшихся покинуть Украину. По мнению политика, подобные заявления свидетельствуют о глубоком культурном сдвиге и моральной деградации общества.