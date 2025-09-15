Медведчук рассказал, когда закончится спецоперация на Украине
Конфликт на Украине не завершится до тех пор, пока страной управляет коллективный Запад. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Пока моральные уроды и поджигатели войны будут управлять Евросоюзом и странами коллективного Запада, мир будет в опасности, а украинский конфликт не будет иметь конца и края», — сказал Медведчук.
Его слова были опубликованы на официальном сайте движения «Другая Украина». По его словам, антироссийская истерия, наблюдаемая на Украине, во многом инспирирована западными странами, которые оказывают значительную финансовую и политическую поддержку украинскому руководству.
Политик отмечает, что антироссийская риторика звучит не только из уст украинских лидеров, но и со стороны представителей ЕС, Франции, Британии и НАТО. Он проводит исторические параллели с началом холодной войны, напоминая о речи Уинстона Черчилля в Фултоне в 1946 году. Медведчук отмечает, что украинское общество подвергается интенсивной пропаганде, в результате которой ненависть к России и русским становится частью национальной идеи. Политик делает акцент на том, что для завершения конфликта необходимо прежде всего преодолеть «войну в головах». Он утверждает, что российская сторона не испытывает ненависти к простым украинцам, а отношение к руководству Украины характеризует как презрение, но не вражду.
Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине
Медведчук приводит в пример недавнее высказывание украинского комика Кирилла Ганина, который позволил себе оскорбительные комментарии в адрес мужчин, пытавшихся покинуть Украину. По мнению политика, подобные заявления свидетельствуют о глубоком культурном сдвиге и моральной деградации общества.