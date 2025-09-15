Тысячи листов, подлежащих уничтожению по делу «Рашагейта», так и не были сожжены. Как сообщает «Царьград», то, что в них хранится, может нанести сокрушающий удар по репутации президента США Дональда Трампа.

Агент Краснов

Кто-то говорит, что Трамп хочет вернуть США былое величие. Другие — что в Овальный кабинет вернулся русский агент по фамилии Краснов. И хоть шутка забавная, некоторые считают, что американский президент имеет связи с Москвой, а русские разведчики работают в интересах республиканца. Согласно этой теории, бизнесмен имел связи с КГБ еще с 1977 года, когда женился на чехословацкой фотомодели Иване Зелничковой.

10 лет назад никто не говорил про альтер эго Трампа, однако про якобы помогающих ему в выборах русских разговоров было много. В 2016 году он боролся за пост президента с Хиллари Клинтон, и каждый кандидат оказался в череде скандалов. Одним из них стал «Рашагейт» — обвинения американского лидера в сотрудничестве с РФ.

В конечном счете ФБР не нашло прямых доказательств того, что русские помогли Трампу. Однако были задокументированы неоднократные случаи иностранного вмешательства в процесс. И хоть спецслужбы утверждали, что заявления о «сговоре» были ложью, у конспирологов появились основания предполагать, что Трамп и правда является «агентом Красновым».

Внезапная находка

30 июля 2025 года стало известно, что в недрах ФБР нашли документы в специальных мешках для сжигания — таким образом уничтожают бумаги с грифом «секретно» и выше. По словам источника Fox News, внутри были обнаружены тысячи страниц, связанных с выборами 2016 года.

Такая информация может указывать на то, что ФБР все же удалось найти какие-то данные, проливающие свет на отношения Трампа и Кремля. Документы нашел лично глава ФБР. Содержание папок пока не раскрыто, однако документы будут впоследствии рассекречены ЦРУ и другими ведомствами.

Анонимный источник, который взаимодействовал с неутилизированными пакетами, сообщил, что документы могут содержать информацию, согласно которой российские хакеры или спецслужбы якобы помогали Трампу еще до президентских выборов 2016 года.

Что будет теперь?

Первый вариант — очередное расследование конгресса по примеру ситуации с Уотергейтским скандалом. Тогда оно шло несколько лет, а процесс позволил перестроить ЦРУ, которое на тот момент 30 лет проводило секретные эксперименты, не отчитываясь президенту. Однако виновные не понесли никакого наказания.

Так может произойти и с «Рашагейтом» — причастных поругают, кого-то даже уволят, однако Трамп останется на посту. Его рейтинг пострадает, однако сторонники продолжат искренне поддерживать президента.

Второй вариант, более реальный — ничего не изменится. Так было и в ситуации с покойным финансистом Джеффри Эпштейном — мир узнал имена политиков, бизнесменов и правителей, завязанных в педофильском скандале, однако реакции не последовало.

Трамп, друживший с Эпштейном и ратовавший за рассекречивание списков, стал яро отрицать, называя появившиеся данные «фейками демократов». Сейчас Эпштейн мертв, а его подручная Гислейн Максвелл сидит в тюрьме, хоть может выйти оттуда досрочно. Периодически СМИ публикуют новые данные по делу, но эффекта никакого.

Трамп начал охоту на врага Путина

Скорее всего, документы по «рашагейту» также будут тонуть в бумажной волоките и бюрократии. Сторонники Трампа будут стараться затормозить процесс, и вся история затухнет с угасанием общественного интереса.

Третий вариант маловероятный, но шанс на него есть — Трамп может уйти в отставку до окончания президентского срока, как Ричард Никсон, ушедший из-за Уотергейтского скандала. Однако сейчас американский лидер подмял под себя американскую систему и принял свои законы, из-за чего вероятность такого развития событий крайне мала.