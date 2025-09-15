Вооружения на Украину поставляются с Запада, демографическая катастрофа в стране очевидна и скоро не останется людей для пополнения армии. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя статью американского издания, пишет РИА Новости.

В частности, Дмитрук назвал «идиотским» высказанное журналом The Atlantic мнение, что каким бы ни был исход конфликта, Украина останется вооруженным и враждебным соседом России.

«Украинцев, как и других людей, еще не научились клонировать. Демографическая катастрофа очевидна. Вся «вооруженность» - это западные поставки, но они не бесконечны и с ними явно большие проблемы ну и главное, чтобы их использовать - нужны люди», — заявил парламентарий в своем Telegram-канале.

Он также констатировал, что «сплоченная Европа» существует только на страницах The Atlantic, но никак не в реальной жизни.

Украина столкнулась с беспрецедентным демографическим кризисом

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о том, что Россия одерживает победу в украинском конфликте, а Европа проигрывает. Он также подчеркнул, что живущие в безопасной Западной Европе немцы пытаются втянуть в украинский конфликт жителей Центральной Европы, включая венгров, а это неприемлемо.