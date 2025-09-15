Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Разведчик» рассказал о манере американского лидера Дональда Трампа вести переговоры.

© Газета.Ru

Лукашенко отметил, что у него состоялся хороший телефонный разговор с Трампом перед саммитом России и США на Аляске. Президент Белоруссии рассказал, что изложил американскому коллеге свою точку зрения по поводу конфликта на Украине, тот в свою очередь ее выслушал.

«Скажу прямо: Трамп говорит жестко, без дипломатической шелухи. С ним можно не соглашаться, спорить, но ты понимаешь его позицию», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что подобная манера вести переговоры более ценна, чем десятки европейских деклараций, «где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит».

В этом же интервью Лукашенко ответил на вопрос, почему Трамп не хочет приглашать европейских лидеров на переговоры с Россией по Украине. По словам белорусского президента, лидеры Европы сами продемонстрировали, что их статус «ниже плинтуса».

По мнению Лукашенко, хозяин Белого дома нуждается в партнерах и оппонентах, с которыми можно говорить на равных. Сейчас такие лидеры есть в странах — членах БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и с этими новыми центрами силы «придется считаться», считает глава Белоруссии.