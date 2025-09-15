В Турции сделали неожиданный вывод об угрозах Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа об «исчерпании терпения» в вопросе урегулирования конфликта на Украине адресовано не Москве, а европейским союзникам Вашингтона. Об этом в колонке для Haber7 заявил турецкий политический аналитик Барту Экен.

Ранее Трамп заявил, что его терпение по отношению к лидеру России Владимиру Путину иссякает. По оценке Экена, угрозы Трампа несут скорее политико-дипломатический, чем военный подтекст. Путин, по словам эксперта, достаточно опытен, чтобы понимать, что за этим стоит.

«Трамп стремится не к эскалации с Москвой, а к усилению давления на европейские столицы, убеждая их более жестко поддержать санкционный курс. Его ключевой посыл ясен: "Это проблема Европы"», — заявил аналитик.

Эксперт добавил, что Кремль не разрывает переговорные каналы, а лишь берет паузу — Москва ждет возобновления диалога на более благоприятных для себя условиях. Оптимальным моментом может стать зима, когда Украина окажется в еще более уязвимом положении, а единство западных стран подвергнется новым испытаниям.