МИД Китая обратился к россиянам

Китайские власти приглашают граждан РФ воспользоваться благоприятной возможностью и посетить Поднебесную в связи со вступлением в силу безвизового режима в отношении россиян. Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

"Китай уделяет большое внимание гуманитарным обменам с Россией. Приглашаем российских друзей воспользоваться безвизовой политикой и приехать в КНР, прогуляться и осмотреть нашу страну", - прокомментировало китайское внешнеполитическое ведомство в ответ на вопрос ТАСС, что ожидает Пекин от введения указанных мер.

МИД Китая также выразил уверенность, что безвизовый режим в отношении РФ станет стимулом для развития гуманитарных связей двух стран и продвижения китайско-российского сотрудничества по всем направлениям.

Путин назвал неожиданным решение Китая о безвизе для россиян

15 сентября КНР ввела безвизовый режим для граждан России с обычными (общегражданскими) загранпаспортами на срок пребывания до 30 суток. Эта политика распространяется на россиян, приезжающих с деловой или туристической целью, для участия в гуманитарных обменах, посещения родственников или транзита. Как подчеркнул ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, тем самым Пекин стремится стимулировать развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Москвой.