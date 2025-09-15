Лукашенко подверг критике агрессивную политику соседей

Как "откровенно агрессивную" оценивает Верховный главнокомандующий Беларуси Александр Лукашенко недружественную политику Запада в отношении РБ.

В интервью, опубликованном в российском журнале "Разведчик", был задан вопрос, какой будет реакция Минска в том случае, если Польша и страны Балтии в разговорах о намерении заминировать границы с Беларусью перейдут от слов к делу. Подобные заявления, подчеркнул глава государства, отражают "лицо общей политики Запада в отношении Беларуси и России". "И самое печальное, что политика эта не меняется", - констатировал он, напомнив, что прошло уже 80 лет с окончания Второй мировой войны, а на Западе до сих пор считают угрозой Беларусь, Россию и их союз.

Именно под эту марку, считает белорусский лидер, НАТО спешно вооружает Европу, а Польша и страны Балтии в угоду своим хозяевам выдумывают якобы "защитные" меры. Одной из них был назван выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Беларусью.

"Все это не что иное, как очередная попытка надавить на Беларусь", - подчеркнул Лукашенко.

И хотя такая политика Запада перерастает в откровенно агрессивную, он дал понять, что руководство страны пока особых рисков и прямых военных угроз не видит, поскольку противопехотные мины - оборонительный тип оружия.

"Тем более что у нас нет планов переходить границы соседей без приглашения", - добавил Лукашенко.

С другой стороны, президент Беларуси в очередной раз заявил о готовности страны дружить и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет, идти туда, где нас ждут. Но идти "не на танках, а на тракторах".

В то же время действия соседей на западных границах, убежден он, вряд ли способствуют безопасности и стабильности в регионе.

"Ну зачем сегодня минировать границы, тратить миллионы на выстраивание железных заборов, на преодоление которых мигрантам требуются считанные минуты? - риторически спросил Лукашенко. - Миллионы долларов вложили, разворовали половину, минируют границы, накачивают армии войсками и техникой, а что в итоге? Кому от этого лучше?"

Однако в руководстве Польши, Литвы и Латвии до сих пор политические амбиции важнее здравого смысла, вынужден признать Верховный главнокомандующий. Бюджет на оборонные расходы в этих странах уже приближается к пяти процентам ВВП. Кстати, для сравнения, в Беларуси он не более одного процента.

А ведь за все платят простые люди, социальное самочувствие которых с каждым днем тает вместе с надеждами на лучшую жизнь.

"Но о них, как и о последствиях безумных решений, никто не думает", - добавил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Беларуси и в Союзном государстве, конечно, следят за развитием обстановки на западных рубежах и в случае прямой угрозы молниеносно ответят любому, кто посягнет на белорусскую землю.