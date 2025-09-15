Над беспрецедентным визитом Трампом в Британию навис скандал

Разрекламированный государственный визит Дональда Трампа в Великобританию приходится на неловкий момент после скандального увольнения британского посла в США Мандельсона, замазавшегося в связях с сексуальным преступником Эпштейном.

Для Дональда Трампа приоритетом было избежать любых отвлекающих факторов. Но когда он прибывает со своим вторым государственным визитом в Великобританию – беспрецедентной честью для президента США – кризис, охвативший правительство Кира Стармера, угрожает омрачить процесс, пишет The Guardian.

Обстоятельства этого кризиса особенно неловки. Питер Мандельсон был бесцеремонно уволен с поста посла Великобритании в Вашингтоне в четверг после публикации электронных писем, в которых он призывал своего друга-педофила Джеффри Эпштейна бороться за досрочное освобождение из тюрьмы в 2008 году.

Для Трампа, чья дружба с Эпштейном привела к тому, что он сам стал объектом пристального внимания, в том числе со стороны его собственной базы поддержки, нет темы, к которой он хотел бы вернуться меньше всего, комментирует The Guardian.

“Обе стороны захотят пережить уход Мандельсона из Вашингтона”, - отмечает Майкл Мартинс, бывший американский чиновник, работавший в посольстве во время последнего государственного визита Трампа. “Для президента Трампа самым важным будет объективность. Он хочет выглядеть очень по-президентски; он придаст большое значение встрече с королем и монархией в целом. Прежде всего, ему нужен элемент образности”.

В ходе его двухдневного визита не будет недостатка в помпезности и обстановке, которые так любит Трамп, пишет The Guardian. Он и его супруга Мелания будут встречены церемониальным приветствием и почетным караулом в Виндзорском замке, где их будут принимать король Карл III, королева Камилла, принц Уильям и Кэтрин, принцесса Уэльская.

В среду вечером Трамп выступит на государственном банкете с техническими боссами и высокопоставленными министрами кабинета, а в четверг отправится на деловой прием, рабочий обед и пресс-конференцию с премьер-министром.

Трамп отверг свою причастность к непристойному рисунку, подаренному Эпштейну

София Гастон, аналитик Центра государственного управления и национальной безопасности Королевского колледжа Лондона, сказала:

“Британия - одна из немногих стран, к которой администрация Трампа относится серьезно как к партнеру по технологическому сотрудничеству, и решение больше ориентироваться на американские инстинкты в области инноваций, чем на нормативно-правовую базу ЕС, было признано в Вашингтоне. Основная цель государственного визита - укрепить эмоциональную связь президента с Великобританией, а второстепенная цель - продемонстрировать современную геополитическую основу для особых отношений”.

За лихорадочными приготовлениями скрывается огромная брешь во внешнеполитическом арсенале правительства – в то время как международные отношения являются одной из немногих областей, в которых Стармер, по общему мнению, преуспел. В связи с увольнением лорда Мандельсона правительство, принимающее государственный визит президента, остается без посла США, а его заместитель Джеймс Роско займет промежуточное положение.

Британские официальные лица опасаются, что Трамп может воспользоваться возможностью, чтобы публично высказать свое мнение о кандидатурах на пост преемника Мандельсона. По некоторым данным, администрация Трампа по-прежнему поддерживает бывшего посла Карен Пирс, которая с тех пор стала посланником Великобритании на Западных Балканах. “Определенно, ходили разговоры о том, чтобы оставить Карен у себя подольше, потому что все ее очень любили”, - сказал один источник в правительстве Великобритании. Другой источник сказал: “Люди Трампа уже сообщили посольству и Даунинг-стрит, что хотят вернуть Карен Пирс”.

Сторонники Пирс считают, что она находится в немилости на Даунинг-стрит из-за ее предполагаемой близости к Сью Грей, бывшему главе администрации № 10, которая проиграла борьбу за власть ближайшему советнику Стармера, Моргану Максвини. Среди кандидатов на эту должность - бывший секретарь кабинета министров Марк Седвилл и покидающий свой пост глава МИ-6 Ричард Мур. Сообщается, что рассматривается и советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

Министры Великобритании сталкиваются с еще одной потенциальной ловушкой. Трамп отправляется в Лондон, когда его администрация переживает из-за убийства своего влиятельного союзника, правого активиста Чарли Кирка. Расстрел Кирка вызвал у правых предостережения о нетерпимости и подрыве свободы слова. Если бы Трамп был настроен воинственно, он мог бы – как и его вице-президент Джей Ди Вэнс – воспользоваться возможностью и обрушиться с критикой на Великобританию по этому вопросу.

Британские официальные лица и аналитики настроены оптимистично, но этого не произойдет.

“Ему явно нравится королевская семья. Ему нравится Великобритания”, - сказал Эд Оуэн, бывший специальный советник при лейбористах, который сейчас работает приглашенным научным сотрудником в левоцентристском аналитическом центре в США.

“Я не могу себе представить, что он после этого придет и начнет проповедовать о свободе слова. Не думаю, что это в его стиле”.

Тот факт, что Трамп не будет проводить в Лондоне много времени во время своей поездки, означает, что он избежит массовых акций протеста, которые пройдут в столице, и избежит любых разногласий, возникающих в связи с посещением парламента, констатирует The Guardian. В Палате общин будет объявлен перерыв, что исключает возможность обращения президента к депутатам.

Как бы то ни было, для членов парламента от лейбористской партии все это - второстепенное мероприятие, в то время как администрация Стармера мечется от кризиса к кризису.

“Им повезло, что приближаются каникулы”, - сказал один, обычно лояльный член парламента от лейбористской партии, который был возмущен событиями последних двух недель.

“Если бы депутаты провели следующие несколько недель в парламенте, возникли бы настоящие проблемы”.

Падение Мандельсона и бывшего заместителя премьер-министра Анджелы Рейнер дестабилизировало британское правительство, а перестановки в кабинете принесли премьер-министру несколько новых врагов. Отвлекающий маневр – это как раз то, что ему нужно, а цирк Трампа - самый большой отвлекающий маневр из всех, заключает The Guardian.