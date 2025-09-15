В США пытались подорвать авто журналистов рядом с местом убийства Кирка

Двое мужчин были задержаны в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) за попытку установки зажигательной бомбы под автомобиль телеканала Fox 13 рядом с местом убийства Чарли Кирка. Об этом сообщил телеканал CBS News. По его данным, устройство не сработало, подозреваемых задержали на месте.

«Двое мужчин в штате Юта были арестованы после того, как в пятницу в Солт-Лейк-Сити под автомобиль новостного издания было заложено зажигательное устройство», — говорится в материале.

При обыске у молодых людей нашли огнестрельное оружие, наркотики и муляжи устройств массового поражения. Задержанные утверждали, что устройства настоящие. В целях безопасности жителей соседних домов эвакуировали.

Кто такой Чарли Кирк и за что его убили?

Чарли Кирк, основатель Turning Point USA и известный консервативный деятель, был застрелен 10 сентября на митинге в Юте. Главным подозреваемым в убийстве стал 22-летний Тайлер Робинсон. Он признался в преступлении своему отцу, после чего тот обратился в полицию. До этого Робинсон не привлекал внимания правоохранительных органов. В настоящее время он отказывается сотрудничать со следствием, однако его окружение взаимодействует с властями. Об этом сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс в эфире ABC News.