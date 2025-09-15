«Альтернатива для Германии» на выборах набрала в три раза больше голосов

Ультраправая партия AfD набрала в три раза больше голосов на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (ФРГ). «Альтернатива для Германии» набирает 16,5% голосов в Северной Рейн-Вестфалии, уступая правящему ХДС и социал-демократам.

Ультраправая партия Германии "Альтернатива для Германии" (AfD) более чем втрое увеличила свою поддержку на местных выборах в самой густонаселенной земле страны, и этот опрос считается первым серьезным испытанием Фридриха Мерца на выборах с тех пор, как он вступил в должность канцлера четыре месяца назад.

Согласно результатам экзит-поллов в Северном Рейне–Вестфалии, христианские демократы Мерца набрали 34% голосов, что примерно соответствует их исторически худшему результату в аналогичном опросе в 2020 году, в то время как AfD набрала 16,5%, пишет The Guardian.

Северный Рейн-Вестфалия, где проживает почти четверть граждан Германии и расположены обширные сельскохозяйственные угодья, постиндустриальные города и поселки с большим количеством многонационального населения и студентов, считается чем-то вроде лидера для страны в целом, отмечает The Guardian.

Почти 14 миллионов человек в этой земле имели право голоса, что эквивалентно численности населения некоторых стран ЕС и больше, чем электорат всех восточногерманских земель, где АДГ является самой сильной партией. В результате голосования будут определены 20 000 мест в советах более чем 320 поселков и муниципалитетов, а также должности бургомистров по всей этой земле. Явка избирателей составила 59%, что больше, чем в 2020 году.

Консервативный ХДС Мерца оправдал прогнозы о том, что он сохранит свое доминирующее положение в земле. Социал-демократы, их младший партнер по коалиции в федеральном правительстве, заняли второе место с результатом 22,5%, что немного ниже их результата в 2020 году, что опровергло прогнозы социологов о том, что они понесут большие потери. СДПГ изо всех сил пыталась сохранить поддержку в некоторых районах, в частности в бывших угольных шахтах, где она когда-то была уверена в победе.

Высокие результаты АДГ оправдали прогнозы социологов, более чем утроив ее позиции по сравнению с показателями пятилетней давности, когда она набрала 5,1%, и предоставив ее кандидатам, баллотирующимся на пост мэра, значительные шансы на выход во второй тур голосования через две недели.

Успехи “Альтернативы для Германии», по-видимому, были достигнуты на фоне серьезных потерь "зеленых" и Свободной демократической партии, выступающей за бизнес. Крайне левая партия "Die Linke" набрала 5,5%, что выше ее результата в 3,8% в 2020 году.

Политические наблюдатели говорят, что голосование указывает на то, что “Альтернатива для Германии» находится на пути к повторению больших успехов, которых она добилась в землях на территории бывшей Германской Демократической Республике, где ей наиболее успешно удавалось использовать недовольство избирателей существующим положением вещей. Она поставила перед собой цель войти в федеральное правительство к 2027 году. В настоящее время это крупнейшая оппозиционная партия в парламенте, напоминает The Guardian.

Голосование проходило на фоне ослабления экономики Германии, роста безработицы и растущего беспокойства по поводу иммиграции – ключевой проблемы АДГ. Мерц пообещал вернуть экономику в нужное русло, сократить иммиграцию и сократить численность ультраправых.

После февральских федеральных выборов АдГ заняла первое место в нескольких общенациональных опросах общественного мнения. По мнению экспертов, чем большего успеха добьется АДГ в закреплении на местных политических позициях, получив посты мэров и советников, тем труднее будет основным партиям сдержать свое обещание поддерживать “брандмауэр”, препятствующий политическому сотрудничеству с АДГ на федеральном уровне.

Международные проблемы также сыграли свою роль в предвыборной кампании в Северном Рейне-Вестфалии, даже если они лишь косвенно затрагивают местные политические проблемы, и Фриц Мерц считается более амбициозной фигурой в представлении интересов Германии за рубежом, чем его предшественник на посту социал-демократа Олаф Шольц. Особое внимание было уделено роли, которую Мерц сыграл в попытках объединить европейских союзников для защиты Украины, в то время как администрация Трампа колеблется в вопросе ее поддержки. Но в вопросе иммиграции, где он пообещал кардинально изменить политику Германии, избиратели заявили, что они не так убеждены в этом, несмотря на то, что в последние месяцы их число сократилось.

АДГ зарекомендовала себя как уверенная альтернатива, набрав очки у избирателей по таким вопросам, как энергоснабжение, образование и, прежде всего, иммиграция, хотя эти направления политики не решаются на местном уровне, отмечает The Guardian.