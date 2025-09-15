Президент США Дональд Трамп заявил о готовности прибегнуть к введению режима чрезвычайного положения в Вашингтоне в случае отказа городских властей от сотрудничества с федеральными структурами в вопросах регулирования миграции.

"Округ Колумбия превратился из одного из самых опасных и охваченных убийствами мест в США и даже во всем мире в один из самых безопасных - всего за несколько недель. Он процветает, рестораны, магазины и предприятия переполнены, и впервые за десятилетия там практически больше нет преступности, - написал он в Truth Social. - Но теперь под давлением радикальных левых демократов мэр [Вашингтона] Мюриэл Баузер <...> заявила, что столичное полицейское управление больше не будет сотрудничать с агентами Службы иммиграционного и таможенного контроля США в вопросах выдворения и переселения опасных нелегальных иммигрантов".

Глава Белого дома предупредил, что если это случится, он "объявит чрезвычайное положение и, если необходимо, прибегнет к федерализации".

Трамп заявил о победе над преступностью в Вашингтоне

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.