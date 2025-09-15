Пока вы спали: слова Трампа о конфликте на Украине и ЧП в Ангарске

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп допустил, что неприязнь Путина и Зеленского вынудит вести диалог его

Президент США Дональд Трамп заявил, что из‑за глубокой неприязни между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским все переговоры по урегулированию конфликта на Украине, вероятно, придется вести лично ему. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Трампа, взаимная ненависть между лидерами России и Украины настолько сильна, что затрудняет любое прямое общение.

Он подчеркнул, что именно он может выступить посредником в диалоге, поскольку они «ненавидят друг друга».

Размер пожертвований в поддержку семьи активиста Кирка превысил $6 млн

Общий размер пожертвований на поддержку семьи убитого активиста Чарли Кирка и организацию памятных мероприятий превысил 6 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Кирк, известный своими консервативными взглядами и критикой американской военной помощи Украине, был застрелен 10 сентября в университете штата Юта, а подозреваемый в преступлении уже задержан и, по мнению властей, действовал в одиночку.

Трамп заявил, что кубинский мигрант обезглавил мужчину в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему сообщили о мигранте с Кубы, который якобы обезглавил мужчину в Далласе. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что подозреваемый ранее уже привлекался за разные преступления, включая сексуальное насилие и угоны.

Он добавил, что преступник находится под стражей и будет привлечен к ответственности по всей строгости закона.

Бойцы ВС РФ расширили плацдарм на левобережье Волчанска

Российские войска расширили плацдарм на левом берегу Волчанска, несмотря на ожесточённое сопротивление украинских сил. Об этом сообщает ТАСС.

По информации российских силовых структур, бойцы подразделения "Север" продвинулись вперёд на 200 метров, закрепив позиции в этом районе.

При этом противник продолжает оказывать серьёзное сопротивление и несет значительные потери.

В Ангарске при взрыве газа в доме повреждены 10 квартир

В Ангарске в результате взрыва бытового газа повреждены 10 квартир в многоэтажном доме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в доме из 100 квартир проживают около 250 человек, из которых сейчас в пункте временного пребывания находятся 22, включая 12 детей.

В результате происшествия произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами, выбиты двери и окна, а также повреждена внешняя стена, при этом пострадали три человека, и один погиб.