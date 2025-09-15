Нимайер: ненависть Мерца к России может идти из детства

Крайне враждебное личное отношение канцлера Германии Фридриха Мерца к России может быть связано с тем, что он слышал в детстве от родственников про Советский Союз и военные годы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

© Газета.Ru

По его словам, Мерц не ведет себя как здравомыслящий политик, а руководствуется эмоциями. Он добавил, что немецкий канцлер всегда при возможности рассказывает, какая РФ "плохая".

В посольстве ФРГ пояснили суть визовых ужесточений для россиян

"Мне кажется, это вопрос психологии, его внутреннего мира. Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно", - отметил политик.

Нимайер подчеркнул, что складывается такое впечатление, будто Мерц "хочет мести", в том числе, за 1945 год. В начале сентября Мерц говорил, что не верит заявлениям президента РФ Владимира Путина о стремлении Москвы к миру. В связи с этим он предложил "экономически истощить" РФ, чтобы она не смогла "поддерживать свою военную экономику" и продолжать конфликт.