КНДР отвергает идею денуклеаризации как посягательство на конституционный строй

Постоянное представительство КНДР при Отделении ООН и других международных организаций в Вене заявило, что попытка добиться денуклеаризации Пхеньяна равнозначна посягательству на конституционный строй страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Поводом для комментария стало выступление США на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на которой американская сторона подняла тему денуклеаризации КНДР.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем провокационные действия США, которые, откровенно вмешиваясь во внутренние дела КНДР и нарушая ее суверенитет, опять обнажили неизменно враждебную позицию в отношении КНДР", - отметили в постпредстве.

"США, повторяя анахронические утверждения о "денуклеаризации", дали понять, что конечной целью их политики в отношении КНДР является [ее] отказ от конституции и государственного строя", - подчеркнули дипломаты. По их словам, это говорит об отсутствии у Вашингтона желания поддерживать мирное сосуществование с Пхеньяном. КНДР настаивает, что выбор в пользу обладания ядерным оружием, которое гарантировало суверенитет государства, был неизбежен из-за сохраняющейся американской ядерной угрозы.