Глава киевского режима Владимир Зеленский почуял неладное – кресло под ним снова зашаталось. Киев в связи с этим срочно «канализирует» неугодных за рубеж. Но так повезло не всем, заметил журналист Константин Кеворкян.

«Странное бегство бывшего руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы за границу, сопровождаемое его противоречивыми заявлениями, ясно свидетельствуют о том, что схватка между элитами внутри страны переживает новую волну эскалации», – передает телеканал «Царьград».

По словам Кеворкян, вероятно, Владимир Зеленский почувствовал, что его положение стало шатким. Судя по всему, для снижения внутриполитических рисков Киев стремительно «канализирует» неугодных за границу. Он также указал на причины, побудившие экс-министра иностранных дел покинуть страну – это связано с предстоящими ограничениями на выезд для чиновников и депутатов.

«Интересно, что первопричиной бегства господина Кулебы стал запрет на выезд для тех, кто занимается внешнеполитической деятельностью. Это касается в первую очередь не чиновников, а депутатов. На Украине значительно возросли оппозиционные настроения», – отметил журналист.

Напомним, Кулебе прочат смерть от рук Зеленского.