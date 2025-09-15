Вэнс заявил, что проведет шоу Чарли Кирка в его честь

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что проведёт шоу американского активиста Чарли Кирка The Charlie Kirk Show.

«Завтра я буду иметь честь провести шоу The Charlie Kirk Show. Пожалуйста, присоединяйтесь, чтобы почтить память моего друга», — написал он в соцсети Truth Social.

Ранее Вэнс рассказал, что их дружба началась в 2017 году, когда Кирк отправил ему поздравительное сообщение после появления Вэнса на шоу Такера Карлсона на канале Fox News.

Супруга Чарли Кирка Эрика в своём выступлении в память о муже выразила Вэнсу и его супруге признательность за поддержку после покушения.