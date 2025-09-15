Глава МИД Израиля Саар: премьер Санчес является позором для Испании

Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Петро Санчеса и его правительство позором для страны на фоне пропалестинских протестов, прошедших в Мадриде.

По его словам, Санчес призвал демонстрантов выйти на улицы, а пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку «Вуэльта».

«Таким образом, спортивное мероприятие, всегда являвшееся предметом гордости для Испании, было отменено. Педро Санчес и его правительство — позор для Испании», — написал Саар в соцсети Х.

Ранее в Мадриде прошли пропалестинские протесты.

На них, как сообщалось, полиция применила слезоточивый газ.