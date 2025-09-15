Сикорский заявил о нежелании Европы воевать с Россией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «охотников воевать с Россией в Европе сейчас нет». Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

Он отметил, что предоставление Украине гарантий безопасности означает готовность Европы вступить в войну с Россией.

«Я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — подчеркнул Сикорский.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране растёт волна пророссийских настроений и неприязни к Украине. Он призвал «сдерживать эту волну, а не плыть по её течению».