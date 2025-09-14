22 человека пострадали на пропалестинском протесте во время велогонки

22 сотрудника правоохранительных органов получили травмы на пропалестинском протесте по ходу заключительного этапа велогонки «Вуэльта» в Испании. Об этом сообщает El Pais.

Сотрудники полиции привлекли к отвественности двоих протестующих, они были задержаны и доставлены в отделение.

Гонка была остановлена примерно за 60 км до финиша из-за активистов с флагами Палестины, заблокировавшими трассу. После продолжительного столкновнения протестующих с силами местной полиции, организаторы приняли решение досрочно прекратить соревнование и объявить победителя. Им стал датский велогонщик Йонас Вингегор, представляющий команду Visma.

