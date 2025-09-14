В США захотели вписать санкции против России в новый законопроект

Lenta.ru

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и конгрессмен Брайан Фицпатрик намерены связать новые санкции против России с законопроектом о финансировании правительства США. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на Грэма.

В США захотели вписать санкции против России в новый законопроект
© Global Look Press

Известно, что за инициативу выступают республиканцы в Палате представителей и Сенате. В публикации подчеркивается, что мера помогла бы избежать гнева президента США Дональда Трампа и надавить на демократов.

Ранее Трамп заявил, что США введут «серьезные санкции» против РФ.

«Я готов ввести санкции, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — уверяет политик.