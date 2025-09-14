Партия "Альтернатива для Германии" утроила результат на муниципальных выборах

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) утроила свой результат в воскресенье на местных выборах в самом густонаселенном регионе Германии Северный Рейн-Вестфалия. Таковы первоначальные данные избиркома.

Партия получила 16,4% голосов по сравнению с 5% на прошлых выборах 5 лет назад, свидетельствуют подсчеты телеканала WDR.

При этом главной силой в муниципалитетах Северного Рейна-Вестфалии остается партия ХДС. Согласно предварительным данным, она набирает 34,2% голосов. Это почти в точности соответствует результату ХДС на местных выборах 2020 года в 34,3% голосов. С 1999 года ХДС регулярно набирает наибольшее количество голосов на местных выборах в данном регионе. На втором месте располагается СДПГ с 22,6% голосов и небольшим минусом в 1,7% по сравнению с 2020 годом.

АдГ опередила "Зеленых", выйдя на третье место. "Зеленые" потеряли 8,3% и в итоге получат 11,7% голосов избирателей. В 2020 году "Зеленые" добились своего лучшего результата на местных выборах в Северном Рейне-Вестфалии в 20%, сообщает Spiegel.

В отличие от выборов в бундестаг или земельных выборов, на местном голосовании в Северном Рейне-Вестфалии нет барьеров для городских, муниципальных и районных советов. Только на выборах в Рурский парламент действует 2,5-процентный порог для партий.

Муниципальные выборы в самой густонаселенной земле Германии стали важным первым испытанием после федерального голосования, в результате которого было сформировано правительство Фридриха Мерца (ХДС) в коалиции с СДПГ. На этих выборах АдГ, националистическое движение Алисы Вайдель, получило исторические 20,8% голосов избирателей, отмечает AFP.