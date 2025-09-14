На Украине сообщили о повреждении двух предприятий критической инфраструктуры

Два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях города Нежин Черниговской области на севере Украины повреждены взрывами. Об этом сообщает местное издание "Общественное" со ссылкой на мэра Александра Кодолу.

На объектах, по его словам, начались пожары.

Позднее Кодола уточнил, что одно из поврежденных предприятий занимается "топливными материалами".

При этом, согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Черниговской области в течение дня действовало предупреждение о воздушной тревоге.

Напомним, ВС России наносят удары на Украине исключительно по военным целям или гражданским объектам, использующимся ВСУ.