На Украине сообщили о повреждении двух предприятий критической инфраструктуры

Российская Газета

Два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях города Нежин Черниговской области на севере Украины повреждены взрывами. Об этом сообщает местное издание "Общественное" со ссылкой на мэра Александра Кодолу.

© Global Look Press

На объектах, по его словам, начались пожары.

Позднее Кодола уточнил, что одно из поврежденных предприятий занимается "топливными материалами".

При этом, согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Черниговской области в течение дня действовало предупреждение о воздушной тревоге.

Напомним, ВС России наносят удары на Украине исключительно по военным целям или гражданским объектам, использующимся ВСУ.