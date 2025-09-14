Украина увеличит расходы на оборону до 120 млрд долларов в 2026 году

Украина планирует потратить на оборону в следующем году 120 млрд долларов, но будет рассчитывать на половину этих средств от

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, Киев уже уведомил партнеров, что на следующий год понадобится 60 млрд долларов. В этой связи была высказана просьба заранее планировать расходы, чтобы вовремя узнать, какая страна готова внести свой вклад.

Шмыгаль также уточнил, что столь значительные средств необходимы для поддержания обороны и проведения боевых операций в зоне конфликта. В противном случае, украинская сторона будет платить землями.