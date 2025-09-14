МАГАТЭ получит ограниченный доступ к ядерным объектам Ирана

Иран и агентство ООН по ядерному надзору (МАГАТЭ) согласовали новые рамки для возобновления сотрудничества после нескольких месяцев напряженных отношений. Обе стороны признают, что необходимо проделать большую работу, прежде чем международные инспекторы смогут вернуться на иранские объекты, сообщает радиостанция RFI.

Соглашение было заключено через три месяца после короткого, но интенсивного 12-дневного конфликта с Израилем, в результате которого несколько иранских ядерных объектов были повреждены. С тех пор инспекторам МАГАТЭ был практически закрыт доступ в Иран.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил осторожный оптимизм, сообщив совету управляющих агентства, что новый "технический документ" охватывает все иранские ядерные объекты и устанавливает четкие процедуры проведения инспекций. Тегеран также должен отчитаться об объектах, которые были атакованы в июне, включая ядерные материалы, имевшиеся на тот момент.

Тегеран, однако, подчеркнул, что он еще не согласился открыть свои двери для международных наблюдателей. Министр иностранных дел Аббас Аракчи пояснил, что инспекторы агентства не имеют доступа к иранским ядерным объектам за пределами атомной электростанции в Бушере.

Доступ к другим ключевым объектам, включая сильно укрепленные обогатительные фабрики в Фордо и Натанзе, станет предметом "будущих переговоров".

Иран также предупредил, что разорвет сделку, если против него будут предприняты враждебные действия, включая повторное введение санкций ООН, которые были сняты в рамках ядерной сделки 2015 года. Ранее Британия, Франция и Германия запустили так называемый обратный процесс, утверждая, что Тегеран уже давно отказался от своих обязательств.