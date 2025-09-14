Стубб  рассказал о подготовке Финляндии к войне

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейским странам надо лучше готовиться к возможной войне. Он намекнул, что им следует брать пример с финнов, где действует обязательная срочная служба. Об этом сообщает канал «Пул №3», опубликовавший видео с ТВ-интервью Стубба.

На вопрос ведущей, готова ли Европа к войне, Стубб ответил, что «чем лучше ты подготовишься, тем меньше вероятность оказаться втянутым в войну».

Он подчеркнул, что в Финляндии обязательная военная служба, ее прошли 900 тысяч мужчин и женщин, в том числе он сам и его сын.

Стубб добавил, что «многие из европейцев просыпаются».

Президент Финляндии поспорил с Борисом Джонсоном в Киеве

При этом за кадром телеканал дал справку с данными Military Balance от 2025 года. Согласно справке, у Финляндии больше артиллерии, чем у Франции и Германии вместе взятых, хотя население страны намного меньше. По численности военнослужащих на душу населения Финляндия занимает седьмое место в мире.