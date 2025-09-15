Посол Аргентины признался, что сильно впечатлен Москвой

Москва является самым чистым и безопасным городом. Об этом заявил посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в беседе с РБК.

© Российская Газета

Дипломат рассказал, что когда они с женой приехали в Москву, то были под сильным впечатлением от города.

"Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали", - сказал он.

Виейра отметил, что в столице России много различных заведений, а также магазинов с одеждой от кутюр.

При этом посол подчеркнул, что самое большое впечатление в Москве на него произвели люди.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал Россию и ее столицу потрясающими, красивыми и чистыми.

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол подчеркивал, что Москва является красивейшим городом и ни одна столица в мире не сравнится с ней.