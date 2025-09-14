Туск: в Польше растет волна пророссийских настроений и неприязни к Украине

Туск: в Польше растёт волна пророссийских настроений и неприязни к Украине
В Польше растёт антипатия к Украине. Об этом рассказал польский премьер-министр Дональд Туск.
«Растёт волна пророссийских настроений и антипатии к Украине. Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по её течению», — написал он в своём аккаунте в социальной сети X.
По его мнению, это является «испытанием патриотизма и зрелости» всего политического класса Польши.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о пребывании в стране иностранных войск стран НАТО.
Газета Kurier писала, что Варшава осознала слабость Североатлантического альянса после инцидента с БПЛА.