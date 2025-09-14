Трамп высказался о семье убийцы Чарли Кирка, сдавшей сына властям

Президент США Дональд Трамп выразил удивление тем, что родители подозреваемого в убийстве Чарли Кирка самостоятельно сдали сына правоохранительным органам.

© Соцсети

«Он полностью радикализировался и сошел с ума, и это, должно быть, было травматично, ведь родители — консервативные люди, как говорят, очень хорошие, живущие в Юте. И отец сдает сына. Это тяжелый случай», — отметил Трамп, его слова приводят СМИ.

Президент добавил, что обратился к сотруднику ФБР с вопросом о том, как часто родители сообщают о виновном ребёнке. Сотрудник ответил, что такого почти никогда не происходит.

Напомним, за убийство Кирка был задержан 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон.