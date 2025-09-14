Ле Пен призвала к внеочередным выборам во Франции

Глава фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен призвала организовать внеочередные выборы во Франции, передает телеканал BFMTV.

Во вторник, 9 сентября, Макрон назначил новым премьер-министром Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин.

«Что нам нужно, так это, с учетом текущей ситуации, возвращение к урнам для голосования», — отметила Ле Пен.

Политик разъяснила, что единственным краткосрочным решением сложившегося во Франции политического кризиса был бы роспуск Нацсобрания, нижней палаты парламента.

Журналисты заметили, что Марин Ле Пен не в первый раз призывает к роспуску парламента. Они добавили, что для неё это один из наиболее приемлемых вариантов решения текущей политической ситуации.